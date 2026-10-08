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Bulgaristan, Karadeniz'de batan geminin 12 Suriyeli mürettebatını aramayı bitirdi

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Bulgaristan, Karadeniz'de İHA saldırısının ardından batan geminin mürettebatını arama çalışmalarını sonlandırdı. Denizcilik İdaresi yetkilisi Rumen Georgiev Nikolov, 12 kişilik mürettebatın tamamının Suriye vatandaşı olduğu değerlendirilen gemide kimseye ulaşılamadığını bildirdi.

Bulgaristan, Karadeniz'de insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından batan geminin mürettebatını arama çalışmalarını sonlandırdı.

Bulgaristan Denizcilik İdaresi bünyesindeki Acil Durum ve Kurtarma Faaliyetleri Genel Müdürlüğü Direktörü emekli Koramiral Rumen Georgiev Nikolov, basına yaptığı açıklamada, batan geminin mürettebatından herhangi bir kişiye ulaşılamadığını ve arama çalışmalarının sonlandırıldığını bildirdi.

Nikolov, batan gemide 12 kişilik mürettebatın bulunduğunun değerlendirildiğini ve tamamının Suriye vatandaşı olduğunu belirtti.

Arama çalışmaları sırasında bir tekne, 3 cankurtaran filikası ve gemiye ait bazı ekipman parçalarının bulunduğunu aktaran Nikolov, batan gemiden kurtulan bulunmamasının olası nedenleri arasında, olayın gece geç saatlerde meydana gelmesini ve gemide oluşan hasarın boyutunu gösterdi.

Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında 6 Ekim'de 2 ticari gemi İHA saldırısına uğramıştı.

Togo bayraklı ALFA WATAN gemisi saldırının ardından batmış, Palau bayraklı "Able" adlı gemide yangın çıkmış ve 18 kişilik mürettebat tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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