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Bulgaristan sınır kapılarında yoğunluk

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Bulgaristan Sınır Polisi, Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo ve Sırbistan sınırındaki Kalotina kapılarında araç trafiğinin yoğun olduğunu açıkladı. Yük araçlarında da Bulgaristan'dan çıkışta yoğunluk yaşanıyor.

Bulgaristan Sınır Polisi, Türkiye ve Sırbistan sınırındaki bazı sınır kapılarında araç trafiğinin yoğun olduğunu bildirdi.

Sınır Polisi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda araç trafiğinin giriş ve çıkış yönlerinde yoğun olduğu, yük araçlarında ise Bulgaristan'dan çıkış yönünde yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Sırbistan sınırındaki Kalotina Sınır Kapısı'nda da araç trafiğinin hem giriş hem çıkış yönünde yoğun olduğu kaydedildi.

Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan diğer sınır kapılarında ise trafiğin normal seyrettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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