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Bulgaristan'ın Şabla kenti açıklarında Liberya bayraklı gemi 3 İDA ile vuruldu

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Bulgaristan'ın Şabla kenti açıklarında Liberya bayraklı CONTSHIP JET adlı konteyner gemisi 3 İDA saldırısında vuruldu. Mürettebat tahliye edildi; yetkililer hasar ve sağlık durumuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyıları açıklarında seyreden Liberya bayraklı konteyner gemisinin 3 insansız deniz aracıyla (İDA) düzenlenen saldırıda hedef alındığı bildirildi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Romanya Savunma Bakanı Ştefan-Radu Oprea ile Bükreş'te Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, Karadeniz'de konteyner gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Stoyanov, söz konusu konteyner gemisinin Bulgaristan'ın Şabla kentinin yaklaşık 21 deniz mili güneydoğusunda 3 İDA tarafından vurulduğunu belirterek, olayın üçlü toplantı sırasında meydana geldiğini bildirdi.

Bulgaristan medyasındaki haberlere göre, Romanya'nın Köstence Limanı'na giden Liberya bayrağı taşıyan CONTSHIP JET adlı konteyner gemisi, Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Şabla kentinin yaklaşık 21 deniz mili güneydoğusunda yerel saatle 12.46'da üç İDA tarafından saldırıya uğradı.

Varna kenti yakınlarındaki Kaliakra Burnu'na yaklaşık 16 deniz mili uzaklıkta bulunan geminin mürettebatı tahliye edildi.

Yetkililer, mürettebatın sağlık durumu ve gemideki hasarın boyutuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA
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