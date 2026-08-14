Bulgaristan Karadeniz'de 3 Kimliği Belirsiz Cisme Müdahale Etti

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri, Karadeniz kıyılarında bulunan ve potansiyel tehlike arz eden 3 kimliği belirsiz cisme müdahale etti.???????

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz kıyılarında 3 cisim bulunduğu anlatıldı.

Açıklamada, cisimlerden birinin Karadeniz kıyısındaki Burgas kentine bağlı Primorsko'da sahile vuran bir insansız hava aracı (İHA) olduğu belirtildi.

İHA parçalarının Burgas'a bağlı Lozenets köyü sahilinde de bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Dobriç kentine bağlı Tyulenovo köyü açıklarında da bir cismin sürüklendiği kaydedildi.

Açıklamada, 3 farklı yerde tespit edilen cisimlerin taşındığı ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov da basına yaptığı açıklamada, Primorsko sahiline vuran İHA'nın askeri mühimmat taşımayan, keşif amaçlı bir araç olduğunu ve Karadeniz'de suya indikten sonra akıntıyla Bulgaristan'ın kara sularına sürüklendiğini söyledi.

Lozenets yakınlarında bulunan parçaların da keşif amaçlı bir İHA'ya ait olduğunu ve herhangi bir savaş başlığı taşımadığını aktaran Stoyanov, Tyulenovo yakınlarında kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta bulunan cismin ise roket fırlatma motoru olduğunu belirtti.

Stoyanov, Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'nin, 3 kimliği belirsiz cisme müdahale etti??????ğini kaydetti.

Kaynak: AA