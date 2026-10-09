Bulgaristan'dan sağlık heyeti Trakya Üniversitesi Hastanesinde incelemelerde bulundu

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Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki Sveta Anastasiya Çocuk Hastalıkları Aktif Tedavi Çok Branşlı Hastanesi heyeti Trakya Üniversitesi Hastanesini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Trakya Üniversitesinin Balkan ülkeleriyle sağlık alanındaki işbirliklerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Kardeşlik Köprüleri" Sağlık Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında yapılan protokol töreni sonrası heyet Trakya Üniversitesi Hastanesini ziyaret ederek, hastanenin sağlık altyapısı, tıbbi donanımı ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi aldı.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Hastane Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak'ın eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette heyet, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Ürolojisi ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları birimlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ameliyathaneler ve çeşitli birimleri gezen heyet, hastanenin tıbbi altyapısını ve sağlık hizmetlerini de yerinde inceledi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, "Kardeşlik Köprüleri" Sağlık Projesi'nin Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostane ilişkilerin sağlık alanında güçlendirilmesine katkı sunduğunu belirterek çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında geliştirilecek iş birliğinin karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımını destekleyeceğini ifade etti.

Heyette, Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Burgaz Devlet Üniversitesi Prof. Dr. Asen Zlatarov Tıp Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Daniel Petkov ve Burgaz Free Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Azis yer aldı.

Kaynak: AA