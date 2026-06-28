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Bulgaristan, ABD'ye ait 4 askeri uçağın ülkeden ayrıldığını duyurdu

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Bulgaristan Savunma Bakanlığı, Sofya'da konuşlandırılan ABD'ye ait askeri uçaklardan dördünün ülkeden ayrıldığını, kalanların ise 30 Haziran'a kadar kademeli olarak çekileceğini açıkladı.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, Sofya'da konuşlandırılan ABD'ye ait askeri uçaklardan dördünün ülkeden ayrıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, Bulgaristan Haber Ajansına (BTA) yapılan açıklamada, Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'nda konuşlandırılan ABD'ye ait askeri uçaklardan dördünün ülkeden ayrıldığı, kalan uçakların ise 30 Haziran'a kadar kademeli olarak ayrılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD uçaklarının tahliye sürecinin öngörülen takvim doğrultusunda sürdüğü kaydedildi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD uçaklarının haziran sonuna kadar Vasil Levski Havalimanı'nı terk edeceğini dile getirmişti.

Bulgaristan hükümeti, 29 Mayıs'ta aldığı kararla ABD'ye ait 15 askeri uçak ile 500 kişilik teknik personelin ülkedeki kalış süresini 30 Haziran'a kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
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