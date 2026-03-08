Haberler

BAL-GÖÇ İnegöl Şube Başkanı Başdere'den "Bulgaristan seçimleri" açıklaması

BAL-GÖÇ İnegöl Şube Başkanı Başdere'den 'Bulgaristan seçimleri' açıklaması
Güncelleme:
İnegöl Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Ertan Başdere, Bulgaristan'daki erken genel seçimlerde yurt dışındaki sandık sayısının azaltılmasına tepki gösterdi ve vatandaşları sandık başına gitmeye davet etti.

İnegöl Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Hüseyin Ertan Başdere, Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerde yurt dışında kurulacak sandık sayısının kısıtlanmasına tepki gösterdi.

Başdere, yaptığı açıklamada, Bulgaristan Parlamentosu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle yurt dışındaki sandık sayısının ciddi oranda azaltıldığını belirtti. Önceki seçimlerde sadece Bursa'da 40'ın üzerinde sandık kurulabildiğini hatırlatan Başdere, yeni kararla Türkiye genelindeki toplam sandık sayısının 20 ile sınırlandırıldığını ifade etti.

Söz konusu kararın soydaşların seçime katılımını ve siyasi temsil gücünü zayıflatma riski taşıdığını vurgulayan Ertan Başdere, şunları kaydetti:

"Seçme ve seçilme hakkı en temel anayasal haklardan biridir. Bu hakkın fiilen sınırlandırılması, ilerleyen süreçte daha büyük kısıtlamaların önünü açabilir. Bu nedenle hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Oyumuza, sandığımıza ve demokratik hakkımıza sahip çıkalım. Güçlü temsil ancak güçlü katılımla mümkündür."

Başdere, sandık sayısı azalsa da katılımın artırılabileceğini belirterek, tüm vatandaşları 19 Nisan'da sandık başına gitmeye davet etti.

Kaynak: AA / Kadir İnci
