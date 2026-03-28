Haberler

Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak seçimde, yurt dışında 493 sandık kurulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu, 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimler için yurt dışında 55 ülkede toplam 493 sandık kurulacağını açıkladı. Türkiye'de 20 sandık açılacakken, ABD'de çeşitli bölgelerde çok sayıda sandık planlanıyor.

Açıklamada, Türkiye'de diplomatik ve konsolosluk temsilcilikler dışında 20, Ankara, İstanbul, Edirne ve Bursa'daki diplomatik misyonlarda ise toplam 7 sandık kurulmasına karar verildiği kaydedildi.

ABD'de Bulgaristan'ın Chicago Başkonsolosluğu bölgesinde 6, New York Başkonsolosluğu bölgesinde 4, Washington Büyükelçiliği ve Los Angeles Başkonsolosluğu bölgelerinde 5'er sandık kurulmasının planlandığı aktarılan açıklamada, Birleşik Krallık'ta Londra dışında 12, Londra'da 8 sandık açılacağı bildirildi.

Açıklamada, güvenlik gerekçesiyle Orta Doğu'daki bazı ülkelerde sandık kurulmayacağı aktarıldı.

Seçimlerde, yurt dışında oy kullanmak üzere 67 ülkede, 60 bin 904 başvuru yapılmıştı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

