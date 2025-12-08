Haberler

Bulgaristan'da "İslam Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri" sahiplerini buldu

Bulgaristan'da 'İslam Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri' sahiplerini buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünün düzenlediği 'İslam Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri', 9. kez sahiplerine takdim edildi. Ödül töreni tarihi bir salonda gerçekleşti ve birçok önemli isim katıldı. Ödüller, dini ve eğitim faaliyetlerine katkıda bulunan isimlere verildi.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünün, "İslam Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri" 9'uncu kez dağıtıldı.

Ülkenin ilk Başmüftüsü Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi anısına Sofya'nın Lyümier Salonunda düzenlenen geleneksel ödül töreni, Bulgaristan milli marşı ve Avrupa Birliği marşının okunmasıyla başladı.

Törene, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmed, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, milletvekilleri ve ülkedeki farklı dinlerin liderleri katıldı.

Ödül plaketleri, Yüksek İslam Şurası tarafından 5 dalda ödüle layık görülenlere takdim edildi.

Başmüftülüğün eski personellerinden Halil Hocov, dini ve eğitim faaliyetlerinin kurumsal gelişimine ve İslami değerlerin yaygınlaştırılmasına yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü.

Kur'an-ı Kerim öğretmeni Mümine Yunluol, çocuklar ve kadınlar arasında dini ve eğitim faaliyetlerine, iş insanı Şaban Haculiev, camilerin yenilenmesine ve helal ürün dağıtımına yaptığı katkılardan dolayı ödül aldı.

İmam Reyhan Sali, Müslüman toplumunun sosyal, dini ve eğitim faaliyetlerinin gelişimine ve Müslüman kimliğinin korunmasına yaptığı katkılarından dolayı ödüllendirdi.

Törende, Vidin Belediye Başkanı Tsvetan Tsenkov'a, Vidin şehrindeki İslami kültürel mirasının korunmasına, geliştirilmesine ve kültürel çeşitlilik değerleriyle kurumsal ve sosyal ilişkilerin yaygınlaştırılmasına yaptığı katkılardan dolayı onur ödülü takdim edildi.

Ödül töreni, tasavvuf müziği dinletisi ile sona erdi.

Bu yıl 9. kez sahiplerini bulan "İslam Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri", 8 Aralık 1910 tarihinde seçilen Bulgaristan'ın ilk başmüftüsü "Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi" adına topluma örnek olan ve Bulgaristan'da İslam inancıyla Müslüman toplumunun gelişimine katkıda bulunan kişilere veriliyor.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
title