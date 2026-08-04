Bulgaristan'da kavurucu sıcaklık: 43 dereceye ulaşması bekleniyor

Bulgaristan'da etkisini sürdüren hava sıcaklığının hafta sonuna doğru zirveye ulaşması ve bazı bölgelerde 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Bulgaristan Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, sıcaklıkların hafta boyunca her gün 1 ila 2 derece artacağını ve ülkenin bazı kesimlerinde aşırı sıcakların etkili olacağını bildirdi.

Tahminlere göre, ülke genelinde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması beklenirken; Tuna Nehri kıyıları ile Struma Vadisi'nde termometrelerin 42 ila 43 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Yetkililer, vatandaşlara "günün en sıcak saatlerinde açık alanda uzun süre kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve artan orman yangını riski nedeniyle açık alanda ateş yakmamaları" uyarısında bulundu.

Kaynak: AA