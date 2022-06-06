Bulgaristan'da Geleneksel Gül Festivali Başladı - Haberler

Bulgaristan'da Geleneksel Gül Festivali Başladı KAZANLIK, 6 Haziran (Xinhua) -- Bulgaristan'ın Kazanlık şehrinde Pazar günü 2022 Gül Festivali dolayısıyla bir geçit töreni düzenlendi. KAZANLIK, 6 Haziran (Xinhua) -- Bulgaristan'ın Kazanlık şehrinde Pazar günü 2022 Gül Festivali dolayısıyla bir geçit töreni düzenlendi. Kazanlık, 1903 yılından bu yana düzenlenen Gül Festivali ile tanınıyor. Bulgaristan'ın Kazanlık şehrindeki Gül Festivali sırasında performanslarını sergileyen sanatçılar, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lin Hao/Xinhua) Bulgaristan'ın Kazanlık şehrindeki Gül Festivali geçit töreni öncesi akordeonuyla prova yapan geleneksel Bulgar kostümleri içinde bir erkek, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lin Hao/Xinhua) Bulgaristan'ın Kazanlık şehrindeki Gül Festivali geçit törenine katılan insanlar, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lin Hao/Xinhua) Xinhua / Güncel Bulgaristan Güncel Haberler

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