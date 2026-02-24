Haberler

Bulgaristan'da geçici hükümet tüm bölge valilerini değiştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov liderliğindeki geçici hükümet, ülkedeki 28 bölge valisini görevden alarak yerlerine yeni atamalar yaptı.

Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov liderliğindeki geçici hükümet, ülkedeki 28 bölge valisini görevden alarak yerlerine yeni atamalar yaptı.

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan kararla Bulgaristan'ın tüm bölgelerinde valiler değiştirildi.

Kararı eleştiren Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi Milletvekili Toma Bikov, basına yaptığı açıklamada, geçici hükümetin valileri değiştirme kararının adil seçimleri garanti etmediğini ve bu adımın hükümetin tarafsızlığı konusunda soru işaretleri oluşturduğunu savundu.

Vali değişikliğine karşı olmadıklarını belirten Bikov, "Bölge valilerinin değiştirilmesi konusunda bir sorunumuz yok. Ancak 28 bölge valisinin 28'i de doğrudan Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) İttifakı'yla bağlantılı kişiler." dedi.

Gyurov hükümetinin tek bir siyasi güç için çalıştıklarını düşündüklerini belirten Bikov, "Bunun PP-DB olduğu yapılan atamalardan anlaşılıyor. Onlarla bu kadar doğrudan bağlantılı olmayan en az 3-4 kişinin atanabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

Usta oyuncuya cenazesinde büyük vefasızlık
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber

Tepki yağıyor! Gömmek yerine bakın ne yapmışlar
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor

Bir zamanlar bu haldeydi, şimdi dünya tanıyor