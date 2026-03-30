Haberler

Bulgaristan seçimleri öncesi Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara çağrı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan, son 5 yılda 8. kez erkene alınan genel seçimler için 19 Nisan'da yeniden sandığa gidiyor. Trakya Balkan STK Platformu Başkanı Güner Çetin, Türkiye'deki çifte vatandaşları seçimlere katılmaya çağırdı ve katılım hedefinin yüzde 80 olduğunu açıkladı.

Çetin, AA muhabirine, seçim kanununda yapılan değişiklikle Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde kurulacak sandık sayısının ciddi şekilde sınırlandırıldığını söyledi.

Türkiye, ABD ve Kanada gibi ülkelerde konsolosluklar dışında en fazla 20 sandık kurulmasına izin verildiğini belirten Çetin, önceki seçimlerde Türkiye genelinde 168 sandık kurulduğunu hatırlattı.

Sandık sayısındaki bu büyük düşüşe rağmen katılımın artacağına inandıklarını vurgulayan Çetin, seçimlerin önemine dikkati çekti.

"Bulgaristan 5 yılda 8 kez erken genel seçime gitti. 19 Nisan'da 9. kez sandığa gidiyoruz." diyen Çetin, Türkiye'deki seçmenlerin bu süreçte belirleyici rol oynayacağını ifade etti."

Hedef yüzde 80 katılım

Son seçimlerde Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin kişinin oy kullandığını belirten Çetin, Trakya'da Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de toplam 12 bin seçmenin sandığa gittiğini söyledi.

Yeni seçimlerde çok daha yüksek bir katılım hedeflediklerini vurgulayan Çetin, "Sandıkların az olmasına rağmen bu seçimlerde yüzde 80'e (katılım oranı) hedef koyduk. Temsil gücünü artırmak istiyoruz." dedi.

Seçim sürecinin zorlu geçeceğini ancak Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların her zaman sandığa sahip çıktığına işaret eden Çetin, "Zor bir seçim olacak ama inanıyorum ki çifte vatandaşlarımız yine sandıklara sahip çıkacak. Katılım oranını artırarak Bulgaristan Parlamentosunda bizleri temsil edecek milletvekillerimizin sayısını yükseltmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sandık sayısının sınırlı olmasına rağmen yoğun katılımın siyasi temsil açısından kritik olduğuna dikkati çeken Çetin, tüm seçmenleri oy kullanmaya davet etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu
İstanbul'da site içerisinde 'endişe verici' videolar çeken şahıs tutuklandı

Emniyeti harekete geçiren görüntü
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İran, iki siyasi mahkumu idam etti

Savaş sürerken İran'dan kritik adım