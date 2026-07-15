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Sofya'da 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı

Sofya'da 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı
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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğindeki etkinlikte, İletişim Başkanı Burhanettin Duran video mesaj gönderdi, Büyükelçi Uyanık ise FETÖ'ye karşı mücadele vurgusu yaptı. Davetliler ayrıca darbe girişimi fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla anma programı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği işbirliğinde Büyükelçilik konutunda düzenlenen programa çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı video gösterildi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesaj gönderdiği programda Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, "15 Temmuz, devletimizin ve milletimizin eli kanlı terör örgütü FETÖ'ye karşı birleştiği ve toplumsal dayanışmanın kahramanlığa dönüştüğü tarihi bir gündür." dedi.

Türk milletinin, FETÖ'ye karşı kenetlendiğini ve demokratik kazanımlarını, anayasal düzenini ve milli iradesini kararlılıkla savunduğunu belirten Uyanık, şöyle devam etti:

"15 Temmuz sonrasında ise Türkiye, demokratik kurumlarını daha da güçlendirerek ve kurumsal kapasitesini geliştirerek geleceğe emin adımlarla yürümeye devam etmektedir. Türkiye, savunma sanayisinden turizme, teknolojiden güvenliğe kadar pek çok alanda bölgesel ve küresel ölçekte etkin ve sorumluluk sahibi bir aktör haline gelmiştir."

Uyanık, FETÖ'nün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği ülkeler açısından da tehdit oluşturan bir terör ve organize suç örgütü olduğunu vurgulayarak, "Dostumuz, komşumuz ve müttefikimiz olan Bulgaristan'daki yetkililerin de FETÖ'ye karşı müteyakkız olmalarına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün şehitleri ve gazileri anmanın yanı sıra toplumsal hafızayı canlı tutmak açısından da büyük önem taşıdığını söyleyen Uyanık, "15 Temmuz'da sergilediğimiz birlik ve beraberliğimiz, geleceğimiz için de teminat niteliği taşımaktadır." dedi.

Programın ardından davetliler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.???????

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
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