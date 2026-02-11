Haberler

Bulgaristan Cumhurbaşkanı, yurt dışındaki seçim sandıklarına ilişkin kanun değişikliklerini veto etti

Güncelleme:
Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, yurt dışında yaşayan Bulgar vatandaşlarının oy kullanma hakkını kısıtlayan Seçim Kanunu değişikliklerini parlamentoya geri gönderdi. Yotova, bu değişikliklerin anayasa ile güvence altına alınan eşit oy hakkını riske atabileceğini vurguladı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, 5 Şubat 2026 tarihinde kabul edilen Seçim Kanunu değişikliklerinin bazı maddelerini yeniden görüşülmek üzere parlamentoya iade etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yotova'nın, Anayasa'nın kendisine verdiği yetki doğrultusunda Seçim Kanunu değişikliklerine ilişkin bazı maddeleri yeniden görüşülmek üzere parlamentoya iade ettiği bildirildi.

Söz konusu değişiklikler, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde açılabilecek sandık sayısının en fazla 20 ile sınırlandırılmasını öngörüyordu. Yotova, bu düzenlemenin yurt dışında yaşayan Bulgar vatandaşlarının oy kullanma hakkını kısıtlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanının gerekçesinde, bu düzenlemenin anayasada güvence altına alınan genel ve eşit oy hakkı ilkesini riske atabileceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yotova, Bulgaristan vatandaşlarının nerede yaşarlarsa yaşasınlar anayasa kapsamında eşit haklara sahip olduğuna işaret ederek, devletin seçme hakkının kullanılmasını kolaylaştıracak koşulları sağlamakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, değişikliklerin AB dışındaki ülkelerde yaşayan Bulgar vatandaşlarının oy kullanmasını zorlaştırabileceği ve seçim sürecine katılımı olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
