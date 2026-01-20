Haberler

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Görevinden İstifa Edeceğini Duyurdu

Güncelleme:
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görevinden istifa edeceğini duyurdu. Radev, vatanı için bir mücadele verdiklerini belirtti.

(ANKARA) - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Radev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzde vatanımızın geleceği için bir mücadele var ve ben bu mücadeleyi sizlerle birlikte, onurlu, ilham dolu ve taviz vermeyen sizlerle birlikte yürüteceğimize inanıyorum. Yarın Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı görevinden istifamı sunacağım." ifadesini kullandı.

