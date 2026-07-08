Haberler

NATO ANKARA ZİRVESİ - Bulgaristan, mayın karşı tedbir gemileri için Belçika ve Hollanda ile mutabakat zaptı imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, NATO Zirvesi kapsamında Belçika ve Hollanda'dan 7 mayın karşı tedbir gemisinin tedarikine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Gemilerin Karadeniz'deki mayın karşı tedbir görev gücüne katkı sağlayacağı belirtildi.

??????? Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Belçika ve Hollanda'dan 7 mayın karşı tedbir gemisinin tedarik edilmesine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre mutabakat zaptı, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stoyanov, Karadeniz'in güvenliğinin Avrupa-Atlantik güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Bulgaristan'ın NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunan güvenilir bir müttefik olmayı hedeflediğini ifade etti.

Belçika ve Hollanda donanmalarından 7 mayın karşı tedbir gemisinin tedarik edilmesinin Bulgaristan'ın deniz savunma kapasitesini artıracağını vurgulayan Stoyanov, "Bu gemiler, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'na (MCM Black Sea) katkımızı güçlendirecek ve İttifak'ın doğu kanadındaki genel savunma kapasitesine destek sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor: Erdoğan'a teşekkür ederim

Trump NATO Zirvesi sonrası konuşuyor! Bir kez daha Erdoğan'ı andı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler
Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi

Trump resepsiyon yemeğine bakın 10 üzerinden kaç puan verdi
Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Küçük çocuğun yediği yemek sonu oldu
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Yaşlı adamın hayatı kararacaktı! Çalışanlar engel oldu
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı

Arabasını ölüme sürdü! Kan donduran anlar kamerada
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi