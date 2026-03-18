Bulgaristan Başbakanı Gyurov'dan vatandaşlara "yaklaşan seçimlerde oy kullanmaları" çağrısı

Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov, 19 Nisan'daki erken genel seçimlerde vatandaşları oy kullanmaya davet ederek, yüksek seçmen katılımının önemine dikkat çekti. Gyurov, oy satın alma girişimlerine karşı İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü operasyonları da vurguladı.

Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov, 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerde, vatandaşlara oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Bakanlar Kurulu Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, demokrasinin en güçlü güvencesinin, vatandaşların seçimlere katılımı olduğunu belirterek yüksek seçmen katılımının satın alınmış oyların etkisini azalttığını vurguladı.

Gyurov, İçişleri Bakanlığının oy satın alma ve satma girişimlerine karşı operasyonlar yürüttüğünü ifade etti.

Geçici hükümetin, yaklaşan seçim kampanyasına katılmayacağını açıklayan Gyurov, "Bizim adaylarımız yok ancak görevimiz, her Bulgaristan vatandaşının oy hakkını özgür ve kurallara uygun şekilde kullanabilmesini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Gyurov, vatandaşlara "yaklaşan seçimlerde oy kullanmaları" çağrısı yaptı.???????

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
