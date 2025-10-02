Haberler

Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov'dan İsrail'e Uluslararası Hukuk Çağrısı

Güncelleme:
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, Danimarka'da yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini belirterek, Gazze'ye insani yardım gönderen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir Bulgar vatandaşının durumu hakkında bilgi verdi.

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, İsrail'e uluslararası hukuka uyması yönünde çağrıda bulundu.

Başbakan Jelyazkov, Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Gayriresmi Toplantısı ile Avrupa Siyasi Topluluğu 7. Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Danimarka'nın Kopenhag kentinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nda bir Bulgaristan vatandaşının bulunduğunu doğrulayan Jelyazkov, "İsrail makamlarıyla iletişime geçtik ve Küresel Sumud Filosu'nda bir Bulgaristan vatandaşının bulunduğu bilgisini paylaştık. Ayrıca, uluslararası hukuk kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulunduk." dedi.

Jelyazkov, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nın filonun hareketlerini başından bu yana izlediğini vurgulayarak, "Konsolosumuzun, vatandaşımız Vasil Dimitrov'u ziyaret etmesinin ardından konu hakkında daha fazla bilgi edineceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
