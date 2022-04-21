Bulgar polisi 13 kaçak göçmeni darbedip, Türkiye'ye itti iddiası - Haberler

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Bulgar polisi 13 kaçak göçmeni darbedip, Türkiye'ye itti iddiası

Demirören Haber Ajansı - Uğur Akagündüz - Güncel
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Bulgar polisi 13 kaçak göçmeni darbedip, Türkiye'ye itti iddiası

KIRKLARELİ'de, jandarma ekiplerince sınırda yakalanan 13 kaçak göçmen, yasa dışı geçtikleri Bulgaristan'da yakaladıktan sonra polis tarafından darbedilip, Türkiye'ye itildiklerini ileri sürdü.

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'de, jandarma ekiplerince sınırda yakalanan 13 kaçak göçmen, yasa dışı geçtikleri Bulgaristan'da yakaladıktan sonra polis tarafından darbedilip, Türkiye'ye itildiklerini ileri sürdü.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Kofçaz ilçesinin Bulgaristan sınırında 13 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler ifadelerinde, Yunanistan üzerinden geçtikleri Bulgaristan'da polise yakalandıklarını ve üzerlerindeki değerli eşyaların alınıp, darbedilerek, zorla Türkiye'ye itildiklerini anlattı. 13 kaçak göçmen sağlık kontrolünden geçirilip, işlemleri yapıldıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Türkiye, Güncel, Haberler

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