Tiyatro sanatçısı Bülent Emin Yarar, Devlet Tiyatrolarından emekli oldu

Tiyatro sanatçısı Bülent Emin Yarar, emeklilik öncesi Devlet Tiyatroları'ndaki (DT) son temsilini Küçükçekmece DT Sahnesi'nde "Profesyonel" oyunu ile gerçekleştirdi.

DT'den yapılan açıklamaya göre, oyuncu Bülent Emin Yarar, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda başladığı uzun sanat yolculuğunda pek çok unutulmaz role imza attı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnelerinde ve turnelerle izleyicinin belleğine kazınan "Cyrano de Bergerac", "Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı", "Şapka", "Müfettiş" gibi performanslar izleyicinin karşısına çıkan Yarar, 16 yıl boyunca Profesyonel'i, 13 yıl süresince ise Hamlet'i seyirciyle buluşturdu.

Usta sanatçı, başrolü Yetkin Dikinciler ile paylaştığı Profesyonel oyununun Küçükçekmece DT Sahnesi'ndeki son temsilinde dün akşam sahnede izleyenlerle buluştu.

Temsili, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcıları Sükun Işıtan ve Emre Başer de izledi.

Perdelerin kapanması ve yoğun alkışların ardından söz alan Işıtan, hem kurumun hem de tiyatro camiasının ortak duygularını dile getirdi. Işıtan, Devlet Tiyatroları adına Yarar'a ödül takdim etti.