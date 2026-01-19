Haberler

Tiyatro sanatçısı Bülent Emin Yarar, Devlet Tiyatrolarından emekli oldu

Tiyatro sanatçısı Bülent Emin Yarar, Devlet Tiyatrolarından emekli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tiyatro sanatçısı Bülent Emin Yarar, emekli olmadan önceki son temsilini Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu'nda 'Profesyonel' oyunu ile sahneye koydu. Yarar, uzun sanat kariyerinde pek çok önemli role imza attı.

Tiyatro sanatçısı Bülent Emin Yarar, emeklilik öncesi Devlet Tiyatroları'ndaki (DT) son temsilini Küçükçekmece DT Sahnesi'nde "Profesyonel" oyunu ile gerçekleştirdi.

DT'den yapılan açıklamaya göre, oyuncu Bülent Emin Yarar, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda başladığı uzun sanat yolculuğunda pek çok unutulmaz role imza attı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnelerinde ve turnelerle izleyicinin belleğine kazınan "Cyrano de Bergerac", "Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı", "Şapka", "Müfettiş" gibi performanslar izleyicinin karşısına çıkan Yarar, 16 yıl boyunca Profesyonel'i, 13 yıl süresince ise Hamlet'i seyirciyle buluşturdu.

Usta sanatçı, başrolü Yetkin Dikinciler ile paylaştığı Profesyonel oyununun Küçükçekmece DT Sahnesi'ndeki son temsilinde dün akşam sahnede izleyenlerle buluştu.

Temsili, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcıları Sükun Işıtan ve Emre Başer de izledi.

Perdelerin kapanması ve yoğun alkışların ardından söz alan Işıtan, hem kurumun hem de tiyatro camiasının ortak duygularını dile getirdi. Işıtan, Devlet Tiyatroları adına Yarar'a ödül takdim etti.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi

İnfial yaratan görüntü! Alkol masasında sela okutan meclis üyesi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

F.Bahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu...
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı

Maça saatler kala kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum