Bülent Arınç'tan Selahattin Demirtaş'a Yanıt: "Çarpıtma Yok"

(ANKARA) - TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bugün yaptığı açıklamaya yanıt vererek cezaevi görüşmesine ilişkin paylaşımlarının "çarpıtma" ya da "uydurma" olmadığını ifade etti. Arınç, aktardığı tüm ifadelerin arkasında durduğunu belirtti.

Arınç, Edirne F tipi Cezaevinde yaptığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamaların Demirtaş tarafından yalanlanması üzerine bir açıklama yaptı. Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmem akabinde görüşmemiz üzerine izlenimlerimi ve bazı anekdotları kamuoyu ile samimi bir şekilde paylaştım. Çok net bir şekilde söylemek isterim ki aktardığım hiçbir cümlede 'çarpıtma' ya da 'uydurma' yoktur. İfadelerin doğruluğunun da arkasındayım. Kaldı ki görüşmemizin içeriğinin gizli kalması gerektiği noktasında aramızda ne görüşme esnasında ne de sonrasında herhangi konuşma geçmemiştir. Bugün açıklamasında kullandığı 'çarpıtma' ve 'uydurma' ifadelerini kabul etmem mümkün değil. 50 yıla yaklaşan siyasi hayatımda böyle bir şey vaki değildir; buna halel gelmesine müsaade edemem.

Bugün yaptığı açıklamanın nedenini ve hangi kesimler tarafından rahatsızlık duyularak bu açıklamanın gerekliliğine ikna edilebildiğini anlayacak kadar siyasi tecrübem var. Onlar için çok üzgünüm…

Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerimi bugüne kadar siyasi atmosferden bağımsız olarak bir hukukçu gözüyle her daim ifade ettim. Sayın Demirtaş'ın içerisinde bulunduğu şartları çok iyi anlıyorum; bu yüzden de zaten ziyaretine gittim. Bir insanın ömründen bu şekilde 9 yılın alınmış olmasını bir türlü anlayamıyorum. Sayın Demirtaş da farkına varmalı ki bugün biçare iyi niyetliler ile maksatlı kötülerin arasında kalmış bulunuyoruz. Kendisinin içinde bulunduğu şartlardan kurtulması için iyilerin biraz daha güçlü olması lazım. Vicdanın, adaletin ve merhametin bugün çok daha konuşulur olması ve kalplerde yer etmesi lazım. Kin ve intikam duygularının atılıp onun yerine insanı, insan olarak kabul etmek, kul hakkını düşünmek ve ahirette hesap vermeyi akla getirmek lazım. Ben bunun için çalışıyorum.

Ben Sayın Demirtaş'a bugün kamuoyu ile paylaştığı fikirlerinden dolayı kızmıyorum ancak kırıldığımı da ifade etmek isterim. Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerim hala aynıdır. İnşallah en yakın zamanda ailesine ve sevdiklerine kavuşur."

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Arınç'ın kendisini Edirne Cezaevi'nde ziyareti sonrası yaptığı, "Demirtaş, Erdoğan ile görüşüp, 'Size karşı kin duymuyorum' demek istiyor" demecini yalanlamış ve "İmasında dahi bulunmadım. Beni en çok zorlayan şey imasında dahi bulunmadığım sözlerin düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır" demişti.