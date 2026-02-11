Bülent Arınç'tan TBMM'deki Gerginliğe Tepki:  Chp Grubunun Bu Davranışlarını Asla Tasvip Etmiyorum

(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında Meclis'te yaşanan gerginliğe ilişkin, "Yaşananları büyük bir üzüntüyle izledim. CHP grubunun bu davranışlarını asla tasvip etmiyorum. Fiili saldırı ve kürsü işgali hiçbir zaman onaylanacak bir davranış değildir. CHP böyle bir tabloya sebep olmamalıydı." dedi.

Arınç, TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıl önce yürütülen bazı soruşturmalar ile alakalı olarak bugün göreve başlayan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıkça hedef gösterilmişti. O dönem konu hakkında görüşlerimi ifade etmiş ve görevi başındaki bir hukuk adamına karşı takınılan tavrın yanlış olduğunu beyan etmiştim. Bugün TBMM Genel Kurulu'nda yaşananlar bize gösteriyor ki maalesef CHP bu tavrından vazgeçmiş değildir. Kavgaya yol açabilecek düzeyde olan kürsü işgalini ve akabinde gelişen olayları üzüntüyle takip ettim."

CHP, Adalet Bakanı ile alakalı çekincelerini veya eleştirilerini her ortamda yapabilir ancak Cumhurbaşkanımızın iradesi ile bakan olarak atanmış bir insanın ant içmesine fiilen engel olması düşünülemez. Sayın Murat Emir'in konuşması ve itirazlarını dile getirmesiyle bu işin bitmesi gerekirdi ya da en fazla protesto etmek amacıyla genel kurulu terk edebilirlerdi. Genel kurulu terk etmeden kürsü işgaline kalkışmaları ve sürecin kavga ile neticelenmesi sonucu pek çok milletvekilinin bundan zarar görecek şekilde yaralanmış olmasını Meclisimiz adına büyük bir talihsizlik olarak nitelendiriyorum.

TBMM Başkanlığı ve 5 dönem milletvekilliği görevlerinde bulunmuş ve Meclisin itibarını yükseltmeyi kendine görev edinmiş biri olarak yaşananları büyük bir üzüntüyle izledim. CHP grubunun bu davranışlarını asla tasvip etmiyorum. Fiili saldırı ve kürsü işgali hiçbir zaman onaylanacak bir davranış değildir. CHP böyle bir tabloya sebep olmamalıydı."