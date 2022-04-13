Bülent Alkış, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda…

AKDENİZ, MERSİN (Bültenler) - Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarına damgasını vuran ''Barbaroslar: Akdeniz' in Kılıcı'' dizisine yeni bir isim katıldı. Diziye son katılan ünlü isim başarılı oyuncu Bülent Alkış oldu.

Bülent Alkış'ın canlandıracağı "Kemal Reis", Osmanlı Devleti'ne bağlı Türk korsanlar içinde en büyüğü ve en meşhurudur. Piri Reis'in amcasıdır. Namı bütün Akdeniz'e yayılmış olan Kemal Reis, Osmanlı Devleti'nin ve sultanın en gözde ve ayrıcalıklı adamlarındadır. Olağanüstü yetkilerle donatılmış bir kişidir. Oruç ve Hızır'ın dünyasına girdikten sonra gerek olaylarda koyduğu tavır, gerekse verdiği kararlarla büyük etkiler uyandıracak; Osmanlı-Venedik Savaşı'ndaki rolüyle Modon Kalesi'nin fethedilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan oturuyor. Senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez birlikte kaleme alıyor.

Dizide,Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil ve Bahadır Yenişehirlioğlu 'nun başrollerini paylaştığı; Cemre Gümeli, İsmail Filiz, Caner Topçu, Aytek Şayan, Gonca Cilasun, Burcu Gül Kazbek,Doruk Nalbantoğlu, Gökhan Gencebay, Batuhan Bayar ve Devrim Evin gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Sevilen dizi, Midilli' den çıkan Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

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