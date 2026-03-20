Buldan'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Ö.A'nın evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Samet Kıyak