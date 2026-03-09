Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 20.02'de 4.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
BULDAN'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM
Tolga TAHÇI- Özcan DURUSOY/ DENİZLİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı