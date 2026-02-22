Bulanık'ta Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Muş'un Bulanık ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Gölpark'ta düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, şehit aileleri ve gazilere her zaman minnet borçlu olduklarını söyledi.

Şehitlerin vatanın bağımsızlığı, milletin huzuru ve geleceğin teminatı için canlarını feda ettiğini belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Sizler bu vatanın gerçek sahiplerisiniz. Eşleriniz ve evlatlarınız bu vatan uğruna canlarını feda ettiler. Bizler de her zaman yanınızdayız. Ramazanın ülkemize, ilçemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Programa katılan Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, Sosyal Hizmetler Müdürü Gamze Kısa, Kaymakam Koşansu'nun eşi Yağmur Koşansu, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ali Bulut, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.