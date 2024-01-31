Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri tarafından Bulanık'ta tiyatro oyunu sahnelendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerince, Muş'un Bulanık ilçesinde "Oy Tabip" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Gençlik Merkezindeki etkinlikte Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerinin performansı, oyunu izleyenlerden alkış aldı.

Oyunun sonunda konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kenan Yıldırım, katkılarından dolayı Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'a teşekkür etti.

İlçenin kültür, sanat, bilim ve felsefe ile de anılması gerektiğini belirten Yıldırım, ilerleyen dönemlerde Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Meslek Yüksek Okulu iş birliğiyle yeni projeler hayata geçireceklerini ifade etti.