Haberler

Kaymakam Koşansu'dan köy ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeye bağlı Şehittahir, Gündüzü ve Kotanlı köylerini ziyaret eden Koşansu, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Köylerdeki asfalt çalışmalarını da yerinde inceleyen Koşansu, okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Koşansu, köylerin gelişimine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Galip Kılınç
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak

Trump anlaşmanın kilit maddesini "kesin" diyerek duyurdu
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Silivri’de villa skandalı büyüyor: Villanın değeri, 10 milyon TL değil 30 milyon TL çıktı

Başkanın villa skandalı büyüyor! Meğer değeri 10 milyon değilmiş
Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi

Havalimanında valizi açtı, herkes ona bakakaldı!
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

Ağlaya ağlaya veda etti!

Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi