Haberler

Bulancak'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bulancak'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı binaların zemin katlarındaki iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, su tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı binaların zemin katlarındaki iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.???????

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
AK Parti ve DEM, 'Öcalan' sloganı konusunda ters düştü

AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti

Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.