Bulancak'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı binaların zemin katlarındaki iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, su tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Giresun'un Bulancak ilçesinde sağanak etkili oldu.
İlçede sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı binaların zemin katlarındaki iş yerlerini su bastı.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.???????
Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel