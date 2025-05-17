Bulancak'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayda motosiklet devrildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.A. (56) idaresindeki 28 AAL 890 plakalı motosiklet, İhsaniye Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta yoldan çıkıp bahçeye devrildi.
Kazada motosikletteki Orhan Güler olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü A.A. ise yaralandı.
Yaralı sürücü, ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel