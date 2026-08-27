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Bulancak'ta Zafer Küreği etkinliği

Bulancak'ta Zafer Küreği etkinliği
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Giresun Bulancak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Burunucu Plajı'nda 'Zafer Küreği' etkinliği düzenlendi. İstiklal Marşı okunup denizde Türk bayrağı açıldı, kürek sörfü gösterileri yapıldı ve çocuklar balon uçurdu. Kaymakam, belediye başkan yardımcısı ve emniyet/jandarma yetkilileri katıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla denizde "Zafer Küreği" etkinliği gerçekleştirildi.

Bulancak Belediyesi ile Giresun Su Topluluğu Spor Kulübü iş birliğinde Burunucu Plajı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İstiklal Marşı okundu ve denizde Türk bayrağı açıldı.

Kürek sörfü gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, çocuklar da gökyüzüne kırmızı ve beyaz balonlar bıraktı.

Etkinliğe, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkan Yardımcısı Merve Yılmaz Göksu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Tetik katıldı.

Kaynak: AA
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