Bugün 10 Yeni Film Vizyona Giriyor
Bugün, 4'ü yerli yapım olmak üzere toplam 10 yeni film sinemalarda gösterime girdi. Dikkat çeken yapımlar arasında 'Maria Olmak' ve 'Wicked' yer alıyor. 'Maria Olmak', Maria Schneider'in zorlu yaşamını anlatırken, 'Wicked' ise ünlü Broadway müzikalinin beyaz perdeye uyarlaması olarak dikkat çekiyor.
(ANKARA)- Bugün 4'ü yerli olmak üzere toplamda 10 yeni film vizyona giriyor. Dikkat çeken yapımlar arasında, Jessica Palud'un yönetmenliğini yaptığı ve 2024 Cannes Film Festivali'nin "Cannes Prömiyeri" bölümünde gösterilen "Maria Olmak" ile Broadway Müzikali'nden uyarlanan "Wicked" yer alıyor.
Bugünden itibaren sinemalarda vizyona girecek filmler şu şekilde:
Maria Olmak
Film, Maria Schneider'in Marlon Brando ile birlikte çektiği Paris'te Son Tango filminin çekimleri sırasında yaşadığı zorlukları ve ona getirdiği ünü anlatıyor. Ayrıca film, Cannes Prömiyeri bölümünde gösterilmek üzere seçilmişti.
Tür: Biyografik, Dram
Yönetmen: Jessica Palud
Oyuncular: Anamaria Vartolomei, Matt Dillon, Yvan Attal
Wicked
Film, "The Wizard OF Oz" ön hikayesi olarak tasarlanan, ilk olarak 2003 yılında sahnelenen Broadway Müzikali'nden uyarlandı. Wicked, Oz cadıları Elphaba ve Glinda'nın hikayesini anlatıyor.
Tür: Fantastik, Müzikal
Yönetmen: Jon M. Chu
Oyuncular: Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey
Paranoya
Film, gazeteci Muntazam'ın paranoyası dolayısıyla başına gelen olayları konu ediyor. Muntazam, üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir nedeniyle hapse atılır. Hapisteyken babasının cenazesine katılamamasından dolayı Muntazam'ın paranoyası başlar ve başına tuhaf olaylar gelir.
Tür: Komedi, Dram
Yönetmen: Cengiz Özkarabekir
Oyuncular: Onur Buldu, Ege Kökenli, Bülent Şakrak
Siyah Kanarya
CIA'in ajanlarından Avery Graves, kocası teröristler tarafından kaçırılınca onu kurtarmak için kendi ülkesine ihanet etmek zorunda kalır. Avery, kocasını kaçıranların istediği istihbaratı bulmak için yeraltı dünyasındanki bağlantılarını kullanır. Kendini bir yarışın içinde bulan Avery, yeteneklerine güvenmek zorundadır.
Tür: Aksiyon, Gerilim
Yönetmen: Pierre Morel
Oyuncular: Kate Beckinsale, Rupert Friend, Saffron Burrows
Kızı Kazan Aşk
Film, tesadüf eseri tanışan iki kişinin kazı kazan oynaması ve biletlerine ikramiye çıkmasıyla başlayan aşklarını anlatıyor. Özge, büyükşehirde yaşayan ve hayattan bezmiş bir şekilde yaşamına devam etmeye çalışan bir kadındır. Arkadaşı Arzu'nun ısrarı üzerine Özge, Ayvalık'a tatile gider. Özge'nin yolu, artık düzenli bir hayata geçiş yapmak isteyen Berkay ile kesişir. İkilinin hayatı, aynı anda oynadıkları kazı kazan biletine ikramiye çıkmasıyla bambaşka bir hal alır. Paranın peşine düşen ikili, bu sırada kendilerini tatlı bir aşk dünyasında bulur.
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: Onur Öğden
Oyuncular: Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Tuan Tunalı
Cenaze
Film, bir cenaze arabası şoförü olan Cemal'in, kendisine rutini dışında bir görev verilmesi sonrası yaşadoğı olaylara odaklanıyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Orçun Behram
Oyuncular: Ahmet Rıfat Şungar, Cansu Türedi, Gizem Erdem
Yüzde 100 Kurt
Film, kurt olan Freddy Lupin'in onu küçümseyenlere karşı kurt olduğunu kanıtlamaya çalışırken başına gelen olayları anlatıyor.
Tür: Animasyon, Aile, Fantastik
Yönetmen: Alexs Stadermann
Oyuncular: Jerra Wright-Smith, Ilai Swindells, Samara Weaving
Geniş Aile 4: Cevahir ve Ulvi
Film, yolları ayrılan Cevahir ve Ulvi'nin başlarına beklenmedik bir olay gelmesi sonucu bir araya gelmelerini anlatıyor.
Tür: Aksiyon, Komedi
Yönetmen: Cüneyt İnay
Oyuncular: Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Asuman Dabak
Terrifeir: 3
Miles Kasabası'nda yaşayanlar, Noel'i kutlamaya hazırlanırken, Art the Clown geri döner. Art, kasabayı cehenneme çevirmek için hareket geçer. Sakin geceleri kabusa döndüğünde kasaba sakinleri, hayatta kalmak için Art the Clown'a karşı zorlu bir mücadeleye girişir.
Tür: Korku
Yönetmen: Damien Leone
Oyuncular: Lauren LaVera, David Howard Thornton, Jason Patric
Dünya Varmış
Film, dünyanın sonunu getirecek salgına karşı bir grup seçilmiş insanın korunmak için bir sığınakta saklanmasına ve başlarına gelen tuhaf olayları konu ediyor.
Tür: Macera, Komedi
Yönetmen: Ali Adnan Özgür
Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun