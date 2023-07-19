Van'ın Tuşba ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında buğday tarlası alev alev yandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Buğday tarlası alev alev yandı

VAN Van'ın Tuşba ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında buğday tarlası alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Bardakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan tarla, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.