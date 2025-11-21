Haberler

Büfeden 500 Bin Lira Değerinde Ürün Çalan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir büfeden yaklaşık 500 bin lira değerinde ürün çaldığı belirlenen B.G. adlı şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili yapılan araştırmalarda çalınan ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 19 Kasım'da gece saatlerinde bir büfeden yaklaşık 500 bin lira değerinde sigara, alkol, kuruyemiş, çikolata ve çeşitli tekel ürünlerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen şüpheli B.G. (43), İlkadım'da saklandığı ikamette yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreste yapılan aramada, 114 açılmamış alkol şişesi, 264 paket farklı markalarda sigara ile kuruyemiş, çikolata ve çeşitli meşrubatlar ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler iş yeri sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
