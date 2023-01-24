BUENOS AİRES - Lula da Silva - Alberto Fernandez görüşmesi
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Başkanlık Sarayı Casa Rosada'da Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández ile bir araya geldi.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Başkanlık Sarayı Casa Rosada'da Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández ile bir araya geldi. Görüşme öncesi güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: AA / Mariano Gabriel Sanchez - Güncel