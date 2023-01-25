BUENOS AİRES - Arjantin'de CELAC zirvesi başladı

Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğunun (CELAC) 7'nci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te başladı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, açılış konuşmasında, Venezuela ve Küba'ya yönelik ablukanın kaldırılması gerektiğini belirtti.

Brezilya'daki Kongre baskınını hatırlatan Fernandez, dünyanın farklı yerlerinde aşırı sağın yükselişte olduğunu ve bu akım karşısında birlik olunması gerektiğini söyledi.

Fernandez, "İnatçı ve faşist bir sağ karşısında kurumsallık ve demokrasiyi güçlendirmeliyiz. Halklarımızın kurumsallığının riske atılmasına izin vermemeliyiz. Milletimizin çıkarları için tek bir bölge oluşturma zamanı geldi. Dün sevgili (Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio) Lula ile ikili ilişkiler üzerine ilerleme katettik ve bu şekilde tüm kıta ile ilerlemeliyiz, bu değerli bir çaba." ifadelerini kullandı.

CELAC zirvesi, Amerika kıtasından 33 ülkeyi bir araya getiriyor.