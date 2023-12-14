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BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüslerinin İstanbul ile Bursa arasındaki bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, belirtilen saatlerde gerçekleştirilmesi planlanan seferler yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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