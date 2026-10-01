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BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 4 seferini iptal etti

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BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, bugün saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Böylece BUDO'nun bugünkü 4 seferi yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş), 16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ile saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Kaynak: AA
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