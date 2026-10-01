BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 4 seferini iptal etti

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 4 seferini iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, bugün saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Böylece BUDO'nun bugünkü 4 seferi yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş), 16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ile saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA