BUDO'nun Yarınki Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyl İptal Edildi
Bursa Deniz Otobüsleri, yarın planlanan 6 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler arasında Bursa-İstanbul ve Bursa-Armutlu seferleri yer alıyor.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edildi.
Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel