BUDO'nun bugünkü 4 Mudanya-Kabataş seferi olumsuz hava nedeniyle iptal edildi

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 17.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ile 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Kaynak: AA