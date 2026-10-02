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BUDO'nun bugünkü 4 Mudanya-Kabataş seferi olumsuz hava nedeniyle iptal edildi

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BUDO'nun bugünkü 4 Mudanya-Kabataş seferi olumsuz hava nedeniyle iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü 4 seferin iptal edildiğini duyurdu. Duyuruya göre, 16.45 ve 19.15 Mudanya-Kabataş ile 17.00 ve 19.30 Kabataş-Mudanya seferleri yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 17.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ile 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Kaynak: AA
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