BUDO'nun 30 Kasım'daki 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 30 Kasım'daki 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler Mudanya-Kabataş, Kabataş-Mudanya, Mudanya-Armutlu, Armutlu-Kabataş, Kabataş-Armutlu ve Armutlu-Mudanya hatlarındaki belirli saatleri kapsıyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 30 Kasım'daki saat 07.00, 09.30, 16.00, 19.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş), saat 08.00, 11.30, 16.30, 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA