BUDO'nun 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 seferini iptal etti. İptal edilen seferler arasında Bursa (Mudanya) - İstanbul ve Armutlu (İhlas) - İstanbul uçuşları yer almakta.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) ve 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel