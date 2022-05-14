BUDAPEŞTE - Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da konser verdi - Haberler

Dünyaca ünlü ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de müzikseverlerle buluştu.

Türk müziği ve geleneksel Mevlevi sufi müziği ustası Kudsi Erguner, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Macar Müzik Evi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Budapeşte'de konser verdi.

Konserde, Erguner'e Hakan Güngör kanunu, Bangladeşli Niti Ranjan Biswas ise tablasıyla eşlik etti.

Üç büyük mutasavvıf Yunus Emre, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hoca Garip Nevaz'ın eserlerinin seslendirildiği konserde, çok boyutlu tasavvuf müziği resitali sunuldu.