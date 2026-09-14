Budapeşte'de Wushu etkinliği düzenlendi
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BUDAPEŞTE, 14 Eylül (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Margaret Adası'nda Macar Chan Wu Federasyonu'nun 6. Aile ve Arkadaş Buluşması'nda Wushu yapan katılımcılar, 13 Eylül 2026. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)
BUDAPEŞTE, 14 Eylül (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Margaret Adası'nda Macar Chan Wu Federasyonu'nun 6. Aile ve Arkadaş Buluşması'nda Wushu yapan katılımcılar, 13 Eylül 2026. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua