Budapeşte'de Dünya Hayvanları Çin Fener Festivali Yoğun İlgi Gördü
BUDAPEŞTE, 19 Ekim (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Budapeşte Hayvanat Bahçesi ve Botanik Bahçesi'nde düzenlenen Dünya Hayvanları Çin Fener Festivali'nde sergilenen renkli fenerler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
