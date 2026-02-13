Budaklı Kaplıcası fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

BİTLİS'in Güroymak ilçesindeki Budaklı Kaplıcası'nda hayvanlarını yıkayan köylüler, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.

Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı köyündeki 40 derece sıcaklıkta suyun çıktığı Budaklı Kaplıcası özellikle kış aylarında manda ve atlarını yıkamak isteyen köylülerin uğrak yeri oluyor. Manda yetiştiricileri, kış mevsiminde özellikle ahırlarda kirlenen hayvanlarını belirli aralıklarla götürdükleri kaplıcada yıkıyor. Soğuk havaya rağmen sıcak suyun içinde sakin bir şekilde bekleyen hayvanlar, buharın da etkisiyle etkileyici görüntüler oluşturuyor. Sıcak su kaynaklarında yıkanan hayvanlar, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geliyor.

Budaklı Kaplıcası, doğal güzelliği ve ortaya çıkan görsel atmosferiyle bölge turizmine de katkı sunuyor. Köyde besicilik yapan Muhammed Furkan Aylu, her sene kış aylarında mandaları hem temizlenmeleri için hem de süt verimlerinin artması için bazen her hafta bazen ise iki hafta arayla kaplıcaya getirdiklerini söyledi.