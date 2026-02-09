Buckingham Sarayı, eski Prens Andrew hakkındaki incelemede, polise destek vermeye hazır olduklarını açıkladı

Buckingham Sarayı, eski Prens Andrew'un, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile gizli ticari ve siyasi bilgileri paylaşıp paylaşmadığına ilişkin yürütülen inceleme kapsamında, polise destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Buckingham Sarayı Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, polis tarafından yürütülen incelemenin, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un "Ticaret ve Yatırım Özel Temsilcisi" olarak görev yaptığı döneme ilişkin iddiaları kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu iddialar, doğrudan Mountbatten-Windsor tarafından ele alınması gereken hususlardır ancak Thames Valley Polisi tarafından tarafımıza başvurulması halinde, beklendiği üzere kendilerine destek vermeye hazırız." denildi.

Kral Charles'ın, kardeşi Mountbatten-Windsor'un davranışlarına ilişkin ortaya çıkan iddialar karşısında "derin endişe" duyduğunu daha önce açıkça ifade ettiği hatırlatılan açıklamada, Kral'ın istismar mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

İngiltere'de polis, Kral'ın kardeşinden Epstein'e gönderilen ticari ve siyasi sırları inceleyecek

Mountbatten-Windsor'un, Epstein'le gizli ticari ve siyasi bilgileri paylaştığı şüphesiyle monarşi karşıtı "Republic" grubu, Thames Valley Polis Teşkilatına ihbarda bulunmuştu.

Thames Valley Polisince, başvurunun ardından yapılan açıklamada, "Bu konuda bir ihbar aldık ve prosedürler gereği bu ihbardaki bilgileri inceleyeceğiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Kendisine gönderilen raporları Epstein'e yönlendirdiği ortaya çıkmıştı

Mountbatten-Windsor, 2001-2011 döneminde İngiltere'nin "Ticaret ve Yatırım Özel Temsilciliği" görevini yürütmüş, bazı ülkelere resmi ziyaretler gerçekleştirmişti.

ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı Epstein belgelerinde, Mountbatten-Windsor'un 2010'da yaptığı Vietnam, Çin ve Hong Kong ziyaretlerine ilişkin kendisine gönderilen raporları, Epstein'e yönlendirdiği ortaya çıkmıştı.

Aynı yıl atılan başka bir e-postada ise Mountbatten-Windsor'un Afganistan'ın yeniden inşası sürecinde ortaya çıkacak yatırım fırsatlarına ilişkin kendisine verilen brifing notlarını Epstein'e yolladığı görülmüştü.

İngiltere'de özel temsilciler memur olarak kabul edilmezken, Resmi Sırlar Yasası'nın 1911 ve 1989 tarihli düzenlemelerine göre sır saklama sorumluluğu taşıyor.

Özel temsilcilerin sır saklama yükümlülüğü, görevleri sona erse dahi devam ediyor. Mountbatten-Windsor'un ziyaretlerine ilişkin sırlar, Dışişleri Bakanlığınca 2065'te açıklanacak.

Tüm ünvanları elinden alınmıştı

Mountbatten-Windsor'un Epstein'la yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış ve Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'le ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına "York Dükü" dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak 2025'in son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde İngiltere Kralı 3. Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.