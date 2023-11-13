Bucak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Burdur'da 3 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur'un Bucak İlçesi Isparta- Antalya Karayolu Çamlık Köyü Sahil Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. hakimiyetindeki 09 ACY 878 plakalı otomobil İ.D.idaresindeki 20 AVZ 85 plakalı otomobil ve A.A. hakimiyetindeki 06 CIB 98 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ve otomobillerde yolcu olarak bulunan F.D. ve M.A.D. isimli şahıslar yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta ve Burdur'da ki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.