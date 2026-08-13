Burdur'da Gazi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Burdur'un Bucak ilçesinde 62 yaşında vefat eden gazi Şaban Uysal, köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazeye kaymakam, belediye başkanı ve protokol üyeleri katıldı, aileye başsağlığı dilendi.
Burdur'un Bucak ilçesinde 62 yaşında vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı.
Anbahan köyünde gazi Şaban Uysal için cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan namazın ardından Uysal'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, İlçe Emniyet Müdürü Nail Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Alp ve Kızılkaya Jandarma Komutanı Teğmen Yakup Karakaş katıldı.
Kaymakam Kuruca ve protokol üyeleri, törenin ardından Uysal'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.